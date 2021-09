Ansa

Sui vaccini scoppia l'ennesimo caso con protagonista Salvini. "Il problema non sono i non vaccinati, ma il virus che varia. Le variazioni nascono come reazione" alle inoculazioni, ha detto il leader della Lega. Dura la reazione del Pd: "Eviti esternazioni pericolose. Fa opposizione, la Lega esca dal governo". "Ognuno esprima le proprie opinioni", la difesa del leghista Zaia, presidente del Veneto.