E' stato bocciato l'emendamento a firma di Fratelli d'Italia che toglie l'obbligo del Green pass per mangiare nei ristoranti al chiuso. L'aula della Camera con 270 no, 134 sì e 4 astenuti ha infatti respinto a scrutinio segreto la norma. La Lega , che ha ritirato i suoi emendamenti, ha votato a favore quello della Meloni. Dure critiche dal Pd a Salvini: "Non si può stare nella maggioranza e votare con l'opposizione".

Tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, avevano concordato di ritirare gli emendamenti presentati alla Camera. Sono rimasti solo quelli dell'opposizione ed è in questo scenario che, però, il Carroccio ha scelto di appoggiare quelli di Fratelli d'Italia giudicati in linea con il suo orientamento.

Salvini: "Ritirati emendamenti per discuterne in Parlamento" "La Lega - ha spiegato Matteo Salvini - ha ritirato gli emendamenti perché altrimenti il governo avrebbe messo la fiducia e non ci sarebbe neanche stato un dibattito in Parlamento: non ci sarebbe stata la possibilità di discutere neanche di un singolo emendamento mentre ora si stanno discutendo. Il Parlamento esiste perché si può parlare, con la fiducia non si sarebbe neanche iniziato a discutere".

Letta: "Grave atteggiamento della Lega, inaffidabile per governo" "Sul Green pass chiediamo chiarezza, non si può stare nella maggioranza e votare con l'opposizione. Il Green pass è essenziale, ne va di mezzo la salute di tutti. Trovo gravissimo l'atteggiamento della Lega, un atteggiamento che dimostra irresponsabilità e dimostra che la Lega non ha a cuore la salute degli italiani e che non è un partner di governo affidabile. Un partner di governo affidabile non vota gli emendamenti dell'opposizione su una questione chiave". Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un appuntamento elettorale a Chiusi (Siena), commenta la scelta del Carroccio.

Serracchiani (Pd): "Lega con FdI? Salvini si decida" - "La scelta della Lega di votare a favore di alcuni emendamenti di FdI e di astenersi su quello che chiede l'abolizione del Green pass è un atto irresponsabile - ha commentato Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera -. Deve finire l'ambiguità di Salvini che in Consiglio dei ministri condivide le scelte del governo e poi in Parlamento lavora per cancellarli in accordo con Fratelli d'Italia. Salvini decida da quale parte stare, se in maggioranza o all'opposizione del governo Draghi. Giochini per convenienze di partito sono inaccettabili".

Borghi (Pd): "Se la Lega non ha fiducia in Draghi, lo dica" "A voto segreto, sull'emendamento Meloni di soppressione del Green pass, quasi 100 parlamentari della maggioranza votano contro il governo. Ormai la doppiezza della Lega viene elevata a sistema. A questo punto la domanda è semplice: la Lega non ha più fiducia in Draghi? Lo dica!". Così su Twitter Enrico Borghi, del Pd.



Fiano (Pd): "Tutta la Lega ha votato con FdI" Ancora più duro il dem Emanuele Fiano: "Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l'emendamento di FdI e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell'opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini".

Il dl dovrà essere discusso anche dal Senato L'esame del decreto legge (che contiene le norme sul green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle Regioni del Paese) riprenderà mercoledì alle 9:30 nell'Aula della Camera. Il testo, che dovrà essere discusso anche dal Senato, scade prossimo il 21 settembre). Rimangono da votare ancora una ventina di emendamenti, alcuni a scrutinio segreto.