Varese, Umberto Bossi vende la villa di Gemonio simbolo della Lega

Umberto Bossi ha messo in vendita la sua villa di Gemonio (Varese), per anni sede delle riunioni di vertice della Lega e degli alleati del governo Berlusconi . L'abitazione, in stile Liberty, è disposta su quattro livelli e ha una piscina con vista panoramica sulle montagne. All'interno un camino del Settecento, cinque camere, quattro bagni e una grande veranda. Il prezzo fissato è di 430mila euro . L'annuncio sottolinea però la necessità di un "rinfresco generale".

La struttura sul Lago Maggiore, acquistata dal fondatore del Carroccio alla fine degli Anni Ottanta, misura 400 metri quadrati ed è stata ristrutturata da uno dei leghisti "della prima ora", l'architetto Giuseppe Leoni. Il prezzo è stato "scontato" del 10% rispetto alla domanda iniziale di 480mila euro.



"La storica e rinomata villa di inizio ‘900 - si legge nell'annuncio - si pone in un contesto tranquillo elegante e caratterizzato da ampie aree di verde pubblico e privato". Proprietà indipendente con due ingressi carrai e due pedonali, "vanta un'area esterna di oltre duemila metri quadrati". Sul cancello per il momento non figurano cartelli anche se l'immobile, in vendita da diversi mesi, non ha ancora destato l'interesse di un acquirente.