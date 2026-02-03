Vannacci pronto a lasciare la Lega, oggi l'annuncio?

Nei giorni scorsi Vannacci aveva parlato del nuovo logo depositato all’Ufficio brevetti europeo, un'ala tricolore su sfondo blu sormontata dalla scritta in bianco "Futuro Nazionale". Un logo che aveva alimentato le voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica. E rispondendo a chi chiedeva se Salvini ne fosse a conoscenza aveva risposto: "Non ho l'abitudine di comunicare a Salvini quante volte mi alleno e cosa mangio, ma ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve".