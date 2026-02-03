Vannacci pronto a lasciare la Lega, oggi l'annuncio?
L'incontro con Matteo Salvini non avrebbe sciolto i nodi all'origine delle tensioni tra il vicesegretario e il partito. Fonti del Carroccio: "Se lascia si dimetta anche da europarlamentare"
Roberto Vannacci © Ansa
Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto si apprende da ambienti del Carroccio, l'europarlamentare e vicesegretario del partito potrebbe dare l'annuncio nelle prossime ore.
L'incontro non è servito
L'incontro con Salvini non avrebbe dunque sciolto i nodi all'origine delle tensioni tra il vicesegretario e il partito. Un colloquio che - assicurano dal partito - non avrebbe comunque avuto toni tesi: "Niente urla o scenate. Tutto è avvenuto con grande calma e serenità, evidentemente Vannacci ha deciso che vuole uscire".
L'annuncio è atteso nelle prossime ore ma, a quanto pare, non arriverà durante il consiglio federale. "Come da ordine del giorno, il consiglio federale della Lega convocato per oggi sarà dedicato principalmente al tema sicurezza - fa sapere in una nota il partito. Non sono previste comunicazioni di altra natura e sono stati convocati tutti i quattro vicesegretari".
"Se Vannacci lascia si dimetta anche da europarlamentare"
Secondo fonti della Lega, "Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare".
Al momento dallo staff di Vannacci arriva un "no comment"."Per ora non rilasciamo dichiarazioni" fanno sapere, aggiungendo che il generale è chiuso da questa mattina all'interno del suo ufficio al Parlamento europeo a Bruxelles.
Il nuovo simbolo depositato
Nei giorni scorsi Vannacci aveva parlato del nuovo logo depositato all’Ufficio brevetti europeo, un'ala tricolore su sfondo blu sormontata dalla scritta in bianco "Futuro Nazionale". Un logo che aveva alimentato le voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica. E rispondendo a chi chiedeva se Salvini ne fosse a conoscenza aveva risposto: "Non ho l'abitudine di comunicare a Salvini quante volte mi alleno e cosa mangio, ma ho un rapporto franco, onesto, sincero. Ci vedremo a breve".