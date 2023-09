Caso Vannacci, Crosetto: "Le Forze armate non devono discutere di idee"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è tornato sul caso Vannacci.

"Sono convinto che il sistema democratico si alimenta dal confronto delle idee, che anche se diverse devono confrontarsi, anche con vivacità e certe volte scontrandosi. Ma le istituzioni hanno un altro compito", ha detto. "Le idee possono essere diverse ma i principi e i valori sono un'altra cosa. E soprattutto deve difenderli chi lo fa per lavoro e per scelta, in primis le Forze armate".