Scuola, Valditara a Tgcom24: "Intollerabile il divario tra nord e sud"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito illustra il piano d'azione per ridurre le diseguaglianze e aggiunge: "Più ore a scuola per il bulli"

Una road map rigorosa e ben definita per la scuola italiana, soprattutto per ridurre il divario "inaccettabile tra le scuole del Nord e quelle del Sud Italia, emerso dai risultati delle prove Invalsi 2023.

Una diseguaglianza preoccupante Secondo Valditara "La dad e quello che è successo durante il Covid hanno sicuramente inciso" sui risultati delle prove Invalsi "ma quello che preoccupa è l’aggravarsi del divario tra Nord e Sud. Ci sono due Italie e questo è intollerabile, abbiamo il dovere morale di riunificare l’Italia e offrire a tutti i ragazzi indipendentemente da dove vivano, le stesse opportunità formative e quindi anche di lavoro". In questo senso il governo ha già in mente un piano ben definito con 10 punti d'intervento. "Da qui l’idea dell’Agenda Sud per la quale abbiamo stanziato risorse importanti. Partiamo da 240 scuole nel mezzogiorno individuate con i criteri delle prove invalsi. Criteri oggettivi e rigorosi per intervenire negli istituti dei territori maggiormente in difficoltà" sottolinea il titolare dell'Istruzione.

I principali interventi "Cosa faremo? Innanzitutto aumenteranno gli insegnanti, verranno stanziati più soldi per le attività extracurricolari, per la formazione dei docenti. È previsto inoltre un accompagnamento da parte di Invalsi e Indire per le buone pratiche". Per quanto riguarda l'organizzazione delle scuole, il ministero prevede "Un'estensione del tempo pieno a tutte queste scuole che saranno aperte tutto il giorno, con il coinvolgimento delle famiglie nei progetti educativi".