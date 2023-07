Invalsi, il ministro Valditara: "Dati preoccupanti, Italia divisa in due"

Carenze in matematica e italiano Questo il quadro generale tracciato dal ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara a margine della presentazione dei dati Invalsi. Un divario, quello tra Nord e Sud, che sorge già nella scuola primaria con una preoccupante carenza di competenze in matematica e inglese, fondamentali per lo sviluppo individuale e collettivo. La tendenza poi si amplifica nella scuola secondaria, dove al Sud si registra un’alta percentuale di assenze.

“In Sicilia, Campania e Calabria vi è un divario rispetto al Nord di 5 punti percentuali in italiano, di 10 punti percentuali in matematica e di 4-5 punti percentuali in inglese - spiega il ministro Valditara. La matematica è fondamentale, è un indicatore di crescita sociale, la lingua inglese è la chiave per accedere all’internazionalità e uno studente che non ha adeguate competenze in questa disciplina è fortemente penalizzato rispetto agli altri compagni”.

