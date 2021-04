Vaccini, Morra: "In commissione Antimafia elenchi categoria 'altro'"

ansa

Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, dichiara guerra ai "furbetti" del vaccino "Insieme al collega Paolo Lattanzio avanzeremo richiesta degli elenchi dei nominativi vaccinati ricadenti nella categoria 'altro' che in Sicilia, Calabria, Campania e Valle d'Aosta risultano avere numeri ben maggiori rispetto alla media nazionale", ha affermato. "In quella categoria temiamo si possano nascondere persone non aventi diritto".