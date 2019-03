Vaccini, ministro Bussetti: "Scuole devono far rispettare le leggi"

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dei vaccini, le scuole e i servizi educativi dell'infanzia "non potranno che far rispettare" le leggi in vigore. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Secondo il titolare del Miur, il minore non in regola "rimarrà iscritto ai servizi educativi e sarà nuovamente ammesso alla frequenza subito dopo la presentazione, da parte dei genitori, della documentazione" che dimostri l'effettiva vaccinazione.