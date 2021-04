Vaccini, De Luca a Figliuolo: "In Campania non procederemo per fasce d'età"

Italy Photo Press

Dopo aver vaccinato ultraottantenni e fragili, "la Campania non procederà per fasce d'età". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo averlo comunicato al commissario Figliuolo. "La Campania è stata tra le Regioni più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità", ha detto. "Lavoreremo sui settori economici, perché se andiamo avanti solo per fasce di età, quando avremo finito l'economia sarà morta".