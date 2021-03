Vaccini, Anm corregge il tiro: "Mai minacciato sospensione processi"

ansa

Dopo le polemiche per la richiesta di vaccinare i magistrati per evitare un rallentamento della Giustizia, l'Anm corregge il tiro. E il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, chiarisce: "Nessuna minaccia di sospensione, l'Anm non ne ha il potere". Invece "abbiamo rappresentato" a chi gestisce la campagna vaccinale di valutare se "udienze affollate" possano essere un problema.