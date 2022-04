Utero in affitto, ok a testo base: sia reato universale

La commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo base della legge che propone di perseguire l'utero in affitto come reato universale.

Lo annuncia la relatrice Carolina Varchi di Fratelli d'Italia. Come testo base è stato adottato quello di Giorgia Meloni. Nei prossimi giorni verrà fissato il termine per gli emendamenti. La legislazione italiana già vieta la pratica dell'utero in affitto con pene da 3 mesi a 2 anni e multa da 600mila a un milione di euro. Il testo Meloni aggiunge che "le pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero".