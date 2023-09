Ustica, Amato: "Io non ho elementi nuovi, ma chi sa la verità parli"

Sul caso Ustica e sulla ricostruzione dell'abbattimento da parte di un missile francese "io ho solo rimesso sul tavolo un'ipotesi, già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità.

Non altro". L'ex premier Giuliano Amato precisa così il suo pensiero sulla tragedia del DC9. "Non ho raccontato nulla di nuovo - chiarisce -. Volevo riportare il tema all'attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell'ipotesi a parlare. Gli anni passano, le famiglie sono convinte che la verità non sia venuta fuori e i testimoni possono andarsene presto".