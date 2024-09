Urso: "Era una fake news la sospensione dei licei del Made in Italy"

Nessun intoppo e nessuna bocciatura. "E' stata una fake news la notizia della sospensione dei licei del Made in Italy". Il ministro Adolfo Urso "sale in cattedra" a Verona e proprio dal liceo del Made in Italy "Carlo Montanari" coglie l'occasione per ribadire la centralità della nuova offerta didattica attiva in 30 istituti: "I licei funzionano e sono presenti in quasi tutte le regioni di Italia". Il segnale - secondo il ministro - di avere accolto appieno lo spirito e la sostanza di questa iniziativa e al nostro Paese di quanto importante sia oggi evidenziare le nostre eccellenze e creare un percorso formativo che sia in condizioni di rispondere alle sfide della competitività globale". "Il Made in Italy - ha aggiunto Urso - ha permesso al nostro Paese di affermarsi nell'immaginario collettivo, nel corso soprattutto degli ultimi trent'anni come il Paese produttore dell'eccellenza, della qualità a livello globale".