Urne aperte per le europee: al voto 51 milioni di italiani

Ventuno Paesi europei sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento: in Italia i seggi si sono aperti alle 7, e chiuderanno alle 23. In tutto sono 427 milioni i cittadini europei (e 51 milioni quelli italiani) che dovranno eleggere i 751 eurodeputati dell'Assemblea Ue. Quello di oggi è il terzo giorno di voto in Europa: alcuni Paesi hanno infatti tenuto le consultazioni già venerdì e sabato.