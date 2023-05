Università, Bernini: "Più accessi a Medicina, ipotesi 19mila nel 2023"

Il numero di accessi a Medicina nelle università italiane "quest'anno aumenterà".

Lo ha annunciato il ministro Anna Maria Bernini, parlando di 19mila posti per il 2023 (rispetto ai 14.787 previsti attualmente per i test in lingua italiana) e 30mila in più entro il 2030. "Il senso di questa apertura è programmata sul fabbisogno. Non possiamo aprire in maniera indiscriminata, ma sicuramente la commissione ha elaborato quanti medici saranno necessari sulla base di questo dato e su determinate tipologie di medici", ha aggiunto.