Università, Manfredi: test Medicina? Valutiamo opzioni per chi in isolamento

"Questo è un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. Facciamo giovedì i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo queste situazioni particolari". Lo ha affermato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, in merito alle eventuali soluzioni alternative trovate per i candidati che non potranno sostenere i test di accesso alla facoltà di Medicina, poiché in isolamento fiduciario anti-Covid.