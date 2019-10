Una hater le augura il cancro, Monica Cirinnà replica: "Tranquilla, sono già stata operata due volte"

Non sono mancati gli attestati di vicinanza all'esponente dem, a partire dal segretario del Pd. "Solidarietà e un grande abbraccio a Monica Cirinnà. Ti conosco bene e so che nessun attacco, nessuna minaccia o insulto ti fermeranno. E noi siamo con te" ha prontamente twittato Nicola Zingaretti. "Ringrazio con tutto il cuore Zingaretti per l’affetto e la vicinanza. Ancora una volta le sue parole dimostrano cosa significa essere una comunità politica vera. Anche questa è una battaglia da combattere insieme!" ha risposto la senatrice.