Umberto Bossi in ospedale: "Non preoccupatevi, sto bene"

Umberto Bossi è stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese.

Il fondatore della Lega è stato operato per un'ulcera gastrica ma, attraverso un video pubblicato sui social, ha fatto sapere: "Non preoccupatevi, sto bene". A causa di questo imprevisto, Bossi ha dovuto posticipare il primo incontro del Comitato Nord, l'associazione lanciata il primo ottobre con lo scopo di "riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista".