Ue, pre-infrazione alla Regione Lazio: nomadi discriminati nel diritto alla casa

L'Unione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione nei confronti della Regione Lazio per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi popolari ai rom, e ha chiesto alla Regione una serie di informazioni nell'ottica della direttiva 2000/43 sull'uguaglianza razziale. Lo ha affermato l'assessore al Bilancio Alessandra Sartore nella sua relazione informativa in Consiglio regionale, spiegando che per l'Ue "i nomadi sarebbero discriminati".