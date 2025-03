Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Lo comunica Palazzo Chigi. Il colloquio ha consentito uno scambio di opinioni sui temi in agenda del Consiglio europeo e del vertice del 20 e 21 marzo, a partire dagli ultimi sviluppi in Ucraina e in Medioriente. Particolare attenzione è stata infine riservata al rilancio della competitività europea, spiega la nota.