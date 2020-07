Ue, Conte: richiesta Olanda non in linea con regole Bruxelles

"E' una richiesta non in linea con l'Ue". Così il premier Giuseppe Conte ha risposto a una domanda sulla richiesta olandese di approvare all'unanimità le regole Ue. Conte, che si trova a Bruxelles in vista del vertice di venerdì, ha aggiunto: "Sul Recovery Fund non è una partita contabile, la posta in gioco è l'Europa, non solo per una pronta ripresa ma anche la sua leadership nel mondo".