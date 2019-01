Ue, Conte al Times: "Nessuna possibilità per una Italexit"

L'Italia "non ha un piano per un Italexit: non c'è alcuna possibilità, alcuna prospettiva". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al quotidiano britannico The Times di un'eventuale divorzio del nostro Paese dall'Unione europea. "L'Italia è determinata a far fronte a tutti i suoi problemi all'interno dell'Europa", ha aggiunto.