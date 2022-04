Ucraina, Patuanelli a Tgcom24: "L'Ue fronteggi unita la crisi energetica"

Così il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, a Tgcom24. "Credo che si debba fare un ragionamento su questo tema, su come l'Europa solo stando unita possa dare una risposta forte, da un lato con le sanzioni verso la Russia e dall'altro con il sostegno a quei Paesi che in modo asimmetrico subiscono la crisi energetica e di conseguenza degli altri settori produttivi"

"Tutto nasce - continua il ministro - dalla dipendenza energetica e dall'aumento dei costi dell'energia che derivano dal gas. Questo è l'elemento centrale che l'Europa deve affrontare di petto e non in modo fragile o timido e soprattutto non andando in ordine sparso.

L'unità europea è stato un valore aggiunto nel modo con cui abbiano affrontato la crisi pandemica

i paesi che più soffrono devono avere un maggior sostegno ma l'approccio deve essere comune".

che era simmetrica, questa è una crisi asimmetrica e