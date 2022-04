Ucraina, Letta: quante altre Bucha prima di un pieno embargo alla Russia?

"Quante altre Bucha dovremo vedere prima di deciderci a imporre un embargo totale su gas e petrolio russi? Il tempo è scaduto".

Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, riferendosi alla strage di civili nella città ucraina di Bucha. Il tweet orginale, in inglese, recita: "How many. Bucha before we move to a full oil and gas Russia embargo? Time is over".