Ucraina, la Lega rassicura sul sostegno a Kiev: "La posizione della maggioranza è una"

La Lega rassicura la coalizione di governo sul dossier Ucraina, dopo il "giallo" della nota diffusa per errore con un passaggio in più (poi cancellato) sul "no" all'uso di armi da parte di Kiev in territorio russo. "Sulla politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra. Sull'Ucraina la posizione del governo è una, ribadita anche negli ultimi giorni", si legge in un comunicato.