Ucraina, Di Maio: "Unità di crisi per imprese colpite da effetti sanzioni"

"Ci sono tante imprese colpite dagli effetti di questa guerra, posti di lavoro e crescita nazionale a rischio.

Per questo come Farnesina stiamo approntando un'unità di crisi per le imprese che esportano colpite dalle sanzioni" imposte alla Russia per il conflitto in Ucraina, "per supportarle e aiutarle". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.