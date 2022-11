Ucraina, Crosetto: serve accordo per finire guerra che tuteli aggredito

Per Guido Crosetto per porre fine alla guerra in Ucraina serve un accordo che tuteli i diritti degli aggrediti.

Lo ha detto il ministro della Difesa nel suo discorso in occasione della festa delle Forze Armate, sottolineando l'importanza di questa istituzione "soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da minacce irresponsabili e continuative alla pace tra le nazioni". In Ucraina, ha quindi aggiunto Crosetto, "stiamo cercando di giungere a una cessazione del conflitto che tuteli i diritti inderogabili dell'aggredito".