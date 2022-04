Ucraina, Berlusconi: sono profondamente deluso da Putin

"Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero".

Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sul conflitto in Ucraina. "Di fronte all'orrore dei massacri di civili a Bucha e in altre località ucraine, veri e propri crimini di guerra, la Russia non può negare le sue responsabilità", aggiunge.