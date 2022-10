Ucraina, Berlusconi: "Ridicolo mettere in dubbio il mio atlantismo"

In un'intervista al Corriere della Sera, il leader diafferma che la sua posizione " coincide assolutamente con quella del governo italiano , dell'Ue, dell'Alleanza atlantica, dei nostri alleati americani, ed è di netta condanna dell'attacco militare contro uno Stato libero e sovrano". E dunque ritiene "paradossale e anche ridicolo" mettere in discussione il suo atlantismo.

Con la premier in pectore Giorgia Meloni "non parlerei di dissidi - ricostruisce - ma di normali discussioni fra forze politiche alleate, leali, ma diverse fra loro". Alle consultazioni al Quirinale "proporremo il nome di Giorgia Meloni, in coerenza con il risultato elettorale", conclude.