Uccise in "tempesta emotiva", Bongiorno: "E' un ritorno al passato"

"Massimo rispetto per la sentenza e per i giudici, ma in alcuni passaggi mi sembra un ritorno a un passato remoto". Lo ha detto l'avvocato e ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, commentando la sentenza della Corte di assise di Bologna che ha dimezzato la pena per un femminicidio. Bongiorno ha quindi aggiunto di non avere "nessuna nostalgia del delitto d'onore e dell'idea della donna come essere inferiore".