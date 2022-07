Tutti i numeri del governo Draghi

Quello del governo Draghi è stato il 67esimo esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo della 18esima legislatura, dopo il Conte I e il Conte II.

L'ex numero uno della Banca centrale europea è entrato in carica il 13 febbraio 2021 , con la pandemia Covid in corso e un Pnrr da gestire, sostenuto da una larghissima maggioranza parlamentare: il 17 febbraio al Senato ha ottenuto la fiducia con 262 voti favorevoli, 40 contrari e due astenuti; il 18 febbraio, stesso risultato alla Camera, con 535 voti favorevoli, 56 contrari e 5 astenuti. Il premier è rimasto in carica per 552 giorni (18 mesi), una durata che lo colloca al ventesimo posto per permanenza a Palazzo Chigi dal 1948 ad oggi.