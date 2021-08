Turismo, ministro Garavaglia: "Cinque regole per salvare la stagione"

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, chiede l'introduzione di misure a favore del turismo, tra cui l'esenzione del Green pass per minorenni, per fiere e sagre all'aperto e anche per i servizi interni agli alberghi. Il ministro si augura, poi, che non sia introdotto "nessun vincolo per i mezzi di trasporto. Sono misure improntate al pragmatismo e alla semplificazione".