Trivelle, ok emendamento dl Semplificazioni: via libera a moratoria

Via libera alla moratoria sulle trivelle. L'emendamento al decreto Semplificazioni che prevede la sospensione di 18 mesi, in attesa della messa a punto del piano sulle aree idonee, dei permessi per la ricerca e la prospezione di idrocarburi, è stato approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato.