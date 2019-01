10 gennaio 2019 20:20 Trivelle, Lega: "Sbagliato stop" | M5s: "Salvini riporti i suoi sulla strada giusta" | Lui: "Lontano dalla costa vanno bene" Il pentastellato Manlio Di Stefano aveva rilanciato via Twitter una foto del vicepremier che indossa una maglietta anti-trivelle

E' un errore bloccare le autorizzazioni per le trivelle: lo sostiene il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava (Lega). "Non posso approvare un'impostazione tutta volta a dire 'No', come quella che sta alla base dell'emendamento dei M5s sulle trivelle", rileva Gava. Il sottosegretario degli Esteri M5s, Manlio Di Stefano, lancia un appello a Salvini: "Riporti i suoi sulla strada giusta". Il vicepremier risponde: "Vicino alla costa no, ma lontano sì".

Gava: "La paura non fermi lo sviluppo" - "È sbagliato - evidenzia il sottosegretario leghista - bloccare le autorizzazioni per le trivelle: non possiamo consentire che la paura blocchi lo sviluppo. Questo Paese ha bisogno di una vera politica energetica che non puo' dipendere dall'acquisto dall'estero perché questo, oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche estremamente deboli".



Secondo Gava "questi insediamenti devono sottostare a precise valutazioni di impatto ambientale che li rendono compatibili con l'ecosistema. Senza contare - spiega - che questo comparto imprenditoriale è un'eccellenza che genera posti di lavoro. Noi non vogliamo cercare motivi per bloccare le aziende e lo sviluppo, ma vogliamo cercare una strada assieme per fare le cose, facendole bene".

M5s: "Salvini riporti i suoi sulla strada giusta" - "Sono certo che Salvini riporterà i suoi sottosegretari sulla giusta strada". Lo afferma il sottosegretario agli Esteri del M5s Manlio Di Stefano in un tweet in cui pubblica anche una foto del vicepremier che indossa una felpa a favore dello stop alle trivelle. "Solo qualche mese fa la Lega era super determinata in fin dei conti e fermarle significa più lavoro e meno inquinamento", aggiunge Di Stefano.

