Trento, ministro Roccella contestato al Festival dell'Economia

Contrasto della denatalità e investimenti per i Centri per la famiglia

Sul palco, il ministro ha affrontato i temi legati alla natalità e alla famiglia. Per contrastare la denatalità "secondo l'Ocse, ciò che ha più effetto non sono gli asili nido, sono le misure di conciliazione - ha spiegato -. Noi abbiamo messo la denatalità al centro dell'azione di governo - ha proseguito Roccella - e abbiamo destinato 1,5 miliardi con la prima finanziaria e altrettanto con la seconda producendo 16 miliardi di benefici diretti e indiretti per le famiglie con provvedimenti molto concreti". Sui Centri di accompagnamento, l'esecutivo è pronto a investire 30 milioni di euro: "Adesso sono poco più di 500 e sono concentrati in alcune regioni, in altre non ci sono proprio. Vogliamo invece moltiplicarli investendo 30 milioni e con altri fondi che devono passare dall'intesa Stato-Regioni".