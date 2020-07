Trentino, il ministro Costa: non uccidete l'orsa, non se lo merita

"L'orso che in provincia di Trento ha aggredito due persone 10 giorni fa è in realtà un'orsa. Ancora non si sa se ha dei cuccioli o no ma in qualunque caso non abbattetela. Non se lo merita". Lo dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in un post su Facebook in cui si dice in disaccordo "con l'ordinanza del presidente Fugatti". "Perfino chi è stato aggredito ha lanciato il mio stesso appello", aggiunge annunciando l'invio di una diffida.