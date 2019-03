Trecento copie del suo libro comprate con i soldi del suo ex ministero: polemica su Savona

Paolo Savona , prima di lasciare il suo incarico al ministero degli Affari europei, ha fatto acquistare dal suo dicastero 300 copie del suo libro "Una Politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". Per una spesa totale, a carico dello Stato, di 3.400 euro (Iva esclusa), testimoniata dall’appalto pubblicato sul sito di Palazzo Chigi.

Sul sito di Palazzo Chigi infatti, rivela Il Fatto Quotidiano, risulta un appalto in affidamento diretto del ministero degli Affari Ue di Paolo Savona con l'editore Rubbettino che ha per oggetto il "servizio di acquisto e consegna del volume: Paolo Savona, 'Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa'" per il periodo dal 16 gennaio al 31 luglio del 2019.



Tra i diversi utenti di Twitter che hanno criticato il gesto dell'ex ministro dello Sviluppo economico anche Carlo Calenda, che ha ritwittato la segnalazione del caso da parte del vicepresidente dem della Camera Ettore Rosato.