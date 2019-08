Ripartenza M5s-Pd, Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale: "Mai chiesto" | Dem: "Passi avanti, niente veti" | Iniziate le consultazioni

Al via al Quirinale il secondo giro di consultazioni, mentre le trattative tra Pd e M5s sembrano essere riprese. A sbloccare l'empasse tra i due partiti è una nota di palazzo Chigi in cui è stato chiarito che "in presenza di Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso". Notizia accolta con ottimismo dal capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, che ha commentato: "Segnale positivo, passi avanti".