Trattativa Stato-mafia, Salvini: "I forcaioli di sinistra chiedano scusa"

"Ora i forcaioli di sinistra chiedano scusa, non mi pare lo abbiano già fatto". Dopo che la corte d'Assise d'Appello di Palermo ha assolto, gli ex ufficiali del Ros Mori, Subranni e De Donno, e il senatore Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato, Matteo Salvini commenta a "Stasera Italia" il processo sulla trattativa Stato-mafia.

"Io non ho sentito le scuse di Letta, di Conte o di Travaglio all'arma dei Carabinieri, a Dell'Utri o a De Donno - ha affermato il leader della Lega - io forse perché ho fatto il ministro dell'Interno ho troppo rispetto per donne e uomini in divisa, questa sentenza dopo troppi anni ha reso giustizia a servitori dello Stato ma non si possono avere processi che durano una vita".