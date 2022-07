Trasporto pubblico, da settembre bonus mobilità da 60 euro

Leggi Anche Dal bonus 200 euro al bonus bollette: a chi spettano e come richiederli

Il bonus sarà utilizzabile per acquistare un abbonamento annuale o mensile per il sistema Tpl e sarà possibile attraverso una piattaforma informatica in fase di perfezionamento. "Si tratta - ha aggiunto Orlando - di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro, che proveremo a rendere strutturale anche per il prossimo anno".

Giovannini: "Misura pensata per i più fragili" -

"Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale è un'occasione per incentivare l'uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche da punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.