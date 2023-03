Transizione ecologica, Salvini: "Non sia imposta per legge dall'Ue"

Per Matteo Salvini "la transizione ecologica è fondamentale ma non va avanti a colpi di multe, divieti, obblighi, penalizzazioni, e di tasse.

Questo sia sulla casa che sulle auto. Evviva la transizione ecologica ma non imposta per legge da Bruxelles". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha dichiarato al termine della riunione con i suoi omologhi a Strasburgo. Un incontro definito "importante" dal vicepremier "per dire no alla messa al bando delle auto a benzina e diesel - ha aggiunto -. Il solo elettrico significa fare un regalo alla Cina, licenziare in Italia, licenziare in Europa, non aiutare l'ambiente".