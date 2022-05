Transizione ecologica, Conte: "Su inceneritore siamo inflessibili"

"La transizione ecologica non può essere uno slogan.

Per questo siamo inflessibili e intransigenti", a volte "occorre impuntarsi ed essere inflessibili come sul decreto che giovedì è tornato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Se facciamo passare norme che guardano al passato, alle tecnologie del passato, prendiamo in giro noi stessi e i cittadini", ha aggiunto riferendosi alla norma che apre la strada alla realizzazione di un termovalorizzatore a Roma.