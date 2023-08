Traforo del Monte Bianco, Salvini: "Stop lavori o con chiusura si rischia il caos"

Con la decisione francese di chiudere il traforo del Monte Bianco per lavori, "l'Italia rischia il caos", "dopo il blocco del traforo del Frejus per frana e quello del San Gottardo, dove c'è stato un deragliamento".

Lo spiega il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che sentirà l'omologo francese per "chiedere la cortesia di rinviare la chiusura". "Se a questo aggiungiamo l'arroganza austriaca, che vieta in alcuni orari e in alcuni giorni l'ingresso dei Tir di tutto il mondo in Austria, creando problemi ambientali economici e sociali enormi, saranno ore impegnative", conclude il ministro.