Toti a Berlusconi: "Altra Italia? Mi sembra auto d'epoca"

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha risposto a Silvio Berlusconi che ha lanciato un appello alle forze moderate affinché confluiscano nel progetto "Altra Italia". "A me sa tanto di auto d'epoca. Dov'è la novità? Spero di capirlo ma ora non lo capisco", ha detto Toti, bocciando l'iniziativa del leader di Forza Italia. Una federazione di centro che "sembri equidistante dal Pd e dagli amici della Lega e di FdI non è casa mia", ha concluso.