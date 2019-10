Torino, da deputata a tassista: la nuova vita di Paola Bragantini

Dalla poltrona di Montecitorio alla guida di un taxi per le vie di Torino. Paola Bragantini, ex deputata del Pd, racconta a “Stasera Italia” come la sua vita sia completamente cambiata dopo la mancata rielezione alle politiche del 2018.

A 44 anni, dopo 5 anni da onorevole e con una laurea in Scienze Politiche si è reinventata tassista: “E’ un lavoro che mi piace molto, mi piace la strada, la città e le persone”, spiega l’ex parlamentare dem. La politica non le manca? “Per me è stato un grande onore entrare in Parlamento, ma non ne ho nostalgia”, spiega Bragantini. “Tu rimani sempre tu, è la tua persona, il tuo valore, le tue idee che danno la tua identità, non l’incarico che hai avuto”, conclude.