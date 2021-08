Tokyo, Draghi chiama Jacobs e Tamberi: "Italia orgogliosa di voi" 

"Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia". Così Mario Draghi in una telefonata con il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, si è complimentato per i risultati dell'atletica italiana alle Olimpiadi. Il premier ha poi parlato con i Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, oro rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto: "Siete stati bravissimi, vi aspetto a Palazzo Chigi".