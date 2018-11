Tito Boeri: anche in questa Manovra ci sono segnali di maschilismo

Intervenendo al convegno "Le donne nell'Istituto, ieri, oggi e domani" Tito Boeri ha affermato che anche in questa Manovra "c'è un segnale di maschilismo". Secondo il presidente dell'Inps, succede "nel momento in cui si mantengono le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne e non si rifinanzia il congedo di paternità che era uno strumento importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità", ha spiegato.