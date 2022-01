Test Covid nelle parafarmacie: M5s ripresenta emendamento al dl Milleproroghe

Ansa

Il M5s ripresenterà in Commissione Affari Sociali alla Camera un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede di consentire alle parafarmacie di poter effettuare i test antigienici rapidi, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei casi da SARS-CoV-2. Lo annuncia la deputata Stefania Mammì. Mercoledì la stessa proposta era stata presentata come emendamento al dl Covid in Commissione Affari Costituzionali al Senato, ed era stata bocciata.